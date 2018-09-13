تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت... تقديم منحة ضخمة للعراق

بتوجيهات من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قدمت الكويت منحة للعراق، اليوم الخميس، عبارة عن أربع سيارات إسعاف، ومعدات طبية، بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تم تقديم المنحة في حفل رسمي في المنطقة الخضراء في بغداد، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، والسفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، وعدد من المسؤولين العراقيين، وممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتية.

© REUTERS / JON NAZCA الكويت تختار مدربة إيرانية لقيادة منتخبات نسائية

وقال العلاق: "منحة سيارات الإسعاف هذه تأتي في إطار استمرار دعم الكويت للملف الإنساني في المحافظات المحررة مما يسمى بتنظيم داعش ".

بدوره قال السفير الزمانان: "المنحة هي جزء من مساعدات الكويت للأشقاء في العراق، ضمن حملة الكويت بجانبكم، التي أطلقها أمير الكويت، لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفها إرهاب داعش في بعض مناطق العراق".

والمنحة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى محافظات، الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين؛ وتتضمن أجهزة طبية متطورة.

كانت الكويت أعلنت، إبان انعقاد "مؤتمر إعمار العراق"، في 14" شباط/ فبراير الماضي، عن تقديم ملياري دولار للعراق، على شكل قروض واستثمارات، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقتها، أن إعادة الإعمار "عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده"، داعياً المجتمع الدولي للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته.

وبلغ حجم التعهدات في "مؤتمر إعادة إعمار العراق"، 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية.