مقتل 2 من عناصر "حركة الشباب" أثر غارة أمريكية في الصومال

قتل 2 من عناصر "حركة الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" في الصومال، وأصيب شخص آخر إثر غارة جوية أمريكية غرب العاصمة مقديشو.

القاهرة — سبوتنيك. قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان اليوم الخميس، "شنت القوات الأمريكية غارة جوية خلال عملية قادتها قوات التحالف الصومالي ضد حركة الشباب، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة، في 11 أيلول/ سبتمبر 2018، في قرية موبارك الصومالية، على بعد نحو 37 ميلا غرب مقديشو".

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وأضاف البيان "قتل اثنين من الإرهابيين وأصيب شخص آخر في الغارة".

وجاءت الغارة الجوية على موقع "حركة الشباب" بعد هجوم للحركة على قوات الولايات المتحدة والقوات المشتركة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة المشتركة وإصابة 2 آخرين، حسب "أفريكوم". وأكد البيان أنه "لم يقتل أو يصاب أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم".

ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

يذكر أيضا أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.