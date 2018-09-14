الحوثي يحذر من خطة لدى التحالف لاستهداف مخازن إغاثة أممية

حذر القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، من استهداف التحالف العربي مخازن منظمات إغاثة أممية ومطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي في تغريدة على تويتر: "هناك خطة لدى دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة إضافة إلى الاستهداف العشوائي للمساكن والأحياء المكتظة بالسكان تزامنا مع حملة إعلامية تشنها أبواق إعلامهم للتبرير لجرائمها هناك".

نحذر هناك خطة لدى دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الاغاثية والمطاحن في الحديدة

تحت مبرر انها ثكنات و مخازن اسلحة اضافة الى الاستهداف العشوائي للمساكن والاحياء المكتظة بالسكان تزامنامع حملة اعلامية تشنها ابواق اعلامهم للتبرير لجرائمها هناك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2018

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اتهم جماعة أنصار الله بالتحصن بمخازن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الحمادي بمحافظة الحديدة، ومطاحن البحر الأحمر التي يقوم برنامج الغذاء بتخزين الدقيق فيها، وإدخال عناصرها وعتادها فيها لتجنب استهدافها من طيران التحالف، كونها أماكن محمية.