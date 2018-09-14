سائحة لبنانية تغادر مصر بعد سجنها بسبب فيديو على فيسبوك

قال محامي سائحة لبنانية تعرضت للحبس بعد أن قالت السلطات المصرية إنها أهانت البلاد في مقطع فيديو على فيسبوك إنها غادرت مصر بعد إطلاق سراحها.

وألقي القبض على منى المذبوح في مطار القاهرة في نهاية فترة إقامتها في مصر أواخر مايو/ أيار بعد انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي للفيديو الذي استغرق عشر دقائق وتضمن سبا لمصر، بحسب رويترز.

وتم الحكم بسجنها لثماني سنوات في يوليو/ تموز بعد إدانتها ببث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان.

وفي الأسبوع الجاري تم تخفيف الحكم الصادر ضدها إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وقال محاميها عماد كمال إن المذبوح غادرت القاهرة على متن طائرة في وقت متأخر أمس الخميس.

وشكت المذبوح (24 عاما) في الفيديو من تعرضها لتحرش من جانب سائقي سيارات أجرة وشبان في الشارع، وكذلك من سوء الخدمات بالمطاعم خلال شهر رمضان وواقعة تعرضت فيها لسرقة مبلغ من المال في زيارة سابقة لمصر.