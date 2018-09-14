يوسف الشاهد: لست متمسكا بالمناصب ولا الكراسي

علق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على الاستجواب الذي وجهته الهيئة السياسية لحزب "نداء تونس" الأربعاء الماضي.

وقال رئيس الحكومة التونسية، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش افتتاحه للندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه "غير معني بالمناصب"، وفقا لإذاعة تونسية محلية.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس… ثمانية من نواب الحزب الحاكم ينشقون ويعلنون تأييدهم للشاهد

وأوضح الشاهد أنه وفريقه الحكومة غير متمسكين بالكراسي والمناصب، وتابع "ولكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك".

واعتبر الشاهد أن "أي تغيير سياسي سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس".

وأضاف رئيس الوزراء أن الصراعات عطلت عملية الإصلاح "في ظل ضعف الدعم السياسي".

ومع ذلك أكد الشاهد عدم تراجعه عن "هذه الإصلاحات الكبرى وماضون في هذا الطريق، من أجل تونس"

وأردف قائلا "نحن مستعدون لدفع الثمن السياسي ولكن المهم أن يتعافى الاقتصاد التونسي".

وقال الشاهد "اليوم قانون المالية وغدوة عودة مدرسية، ما تلهيتش بيها أنا العملية هاذي".

ووجهت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس الأربعاء استجوابا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمهلته 24 ساعة للرد على الاستجواب حسب ما يقتضيه النظام الداخلي للحزب.

ويتضمن الاستجواب استفسارا من الهيئة السياسية عن دوافع السلوك السياسي الذي توخاه يوسف الشاهد تجاه الحزب وكتلته البرلمانية.