إيطاليا: حفتر محاور لا غنى عنه... ومصر تؤكد سنعمل معا لأجل استقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتبر الحكومة الشرعية في ليبيا التي يقودها فائز السراج هي المحور الأساسي للتعامل، ولكن الجنرال خليفة حفتر لا يمكن تجنبه.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قال موافيرو، إنه "كان هناك توضيحا للمواقف مع حفتر، الذي أثبت أنه شخص منفتح للحوار، يبدي اهتماما ببلادنا ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به".



© Sputnik . Vladimir Astapkovich حفتر يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي في ليبيا

وأشار بيان للخارجية الإيطالية، إلى أن اللقاء أظهر "تقاربا واسعا" بين الرجلين من أجل تعاون مكثف والتزام مشترك لصالح ليبيا موحدة ومستقرة.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أمس، أن وزير الخارجية ميلانيزي أجرى محادثة "ودية ومطوّلة" في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، أعادت إطلاق الرباط الوثيق مع إيطاليا، في مناخ من الثقة الوطيدة.

وفي هذا الصدد، قال سفير القاهرة لدى روما، هشام بدر، "إن مصر مستعدة للعمل مع إيطاليا من أجل إحلال الاستقرار والأمن في ليبيا".

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أهمية التعاون بين القاهرة وروما لتعزيز "المؤسسات في ليبيا"، لدعم "الحوار والوحدة"، من أجل "الاستقرار والأمن"، بالنسبة لهذا البلد الأفريقي.