سقوط 14 قتيلا من "أنصار الله" بمواجهات شرق صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" "إن مليشيا الحوثي الانقلابية نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع في الجمايم بجبهة نهم، اندلعت على إثرها مواجهات".

وأضاف أن: "الجيش أحبط محاولة المليشيا وأجبرها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت 14 قتيلا في صفوفها".

© Fotobank.ru/Getty Images / تحطم مروحية عسكرية سعودية في المهرة شرقي اليمن ومقتل طاقمها

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله ، أن مقاتلي الجماعة شنوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في الجمايم بجبل صلب في أطراف منطقة حريب بمديرية نهم، واستهدفوا تعزيزات للقوات الحكومية، ما أسفر عن إلحاق خسائر في صفوفها.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلا