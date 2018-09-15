الأمن العراقي يلقي القبض على 4 من مسلحي داعش في كركوك

أعلنت القوات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد أحدهم قيادي في التنظيم.

© Sputnik . Nazek mohamed تحرير فتيات عراقيات "إيزيديات" سبايا عند "داعش" داخل سوريا

بغداد- سبوتنيك . وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، في بيان، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية واشتراكهم في تهجير الأهالي والقتل العمد في قضاء حويجة بمحافظة كركوك".

من جهته أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، يحيى رسول عبد الله، في بيان أصدره اليوم، إلقاء القبض على احد قيادات "داعش" في كركوك.

وقال رسول عبد الله "وفق معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة ، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من إلقاء القبض على احد قيادات عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

وأضاف "المجرم كان يشغل منصب عسكري في ما يسمى ولاية ديالى — قاطع الزاب، قد اعترف خلال التحقيقات الأولية بوجود مضافتين للإرهابيين في ناحية الزاب احتوت إحداهما على 15 صاعق ورمانة محلية الصنع وسبحة تفجير تستخدم ضد العجلات (السيارات)".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مجددا.