دولة خليجية تتصدر عربيا تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

تصدرت دولة خليجية، المركز الأول عربيا، في تقرير التنمية البشرية لعام 2018، الصادر عن الأمم المتحدة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة، في المركز الأول بالتقرير عربيا، محققة تقدم بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AFP 2018 / Money SHARMA الإمارات تتصدر قائمة الدول المستورة للسلع الإيرانية

وحققت الإمارات هذا التقدم، بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم، والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة والتي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة المراكز الإحصاء المحلية في الدولة.

أما على المستوى العالمي، فجاءت الإمارات العربية المتحدة، في المركز الـ 34، من أصل 189 دولة يشملها التقرير.

يجدر بالذكر بأن النرويج جاءت في المركز الأول عالمياً تليها سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا. وجاءت كل من بوروندي وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر ضمن المراتب الخمس الأخيرة في التقرير، الذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر في التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل.