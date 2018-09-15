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00:12 16 سبتمبر/ أيلول 2018
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    العاصمة العراقية بغداد

    أول تعليق للسفارة الأمريكية بالعراق على اختيار رئيس مجلس النواب

    © Sputnik . Sergey Mamontov
    العالم العربي
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    هنأت السفارة الأمريكية في العراق رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي، معتبرة انتخابه خطوة مهمة للجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة.

    البرلمان العراقي
    © REUTERS /
    الرئيس العراقي: سنوجه بانعقاد مجلس النواب الجديد في موعده الدستوري
    بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن السفارة، اليوم السبت 15 سبتمبر / أيلول: "نحن نهنئ محمد الحلبوسي على اختياره رئيسا لمجلس النواب العراقي، ونهنئ حسن كريم الكعبي على اختياره لمنصب نائب أول لرئيس البرلمان"، مضيفة: "نتطلع إلى انتخاب النائب الثاني، لأن هذه خطوة مهمة جدا للجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة".

     

    وأضاف البيان: "عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحلبوسي في منصبه السابق كمحافظ للأنبار، حيث خدم محافظته بفعالية وعمل على استقرارها بعد هزيمة داعش".
    وتابع: "إننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع رئيس البرلمان السيد الحلبوسي بهذا المنصب الجديد، الذي يخدم كل العراقيين، كما نؤيد دعوة الشعب العراقي للإصلاح ضمن حكومة فعالة وشفافة، وندعو القادة العراقيين المنتخبين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ضمن الجدول الزمني الدستوري المحدد".
    وفاز محافظ الأنبار السابق النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي الجديد، بعد حصوله على 169 صوتا، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم السبت، متقدما على منافسيه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فيما فاز النائب حسن كريم الكعبي بمنصب النائب الأول، وأجل المجلس التصويت على النائب الثاني إلى جلسة غدا الأحد.    

     

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    أخبار العراق, انتخابات البرلمان العراقي, السفارة الأمريكية في العراق, أمريكا, العراق
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