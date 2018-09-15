أول تعليق للسفارة الأمريكية بالعراق على اختيار رئيس مجلس النواب

بغداد — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن السفارة، اليوم السبت 15 سبتمبر / أيلول: "نحن نهنئ محمد الحلبوسي على اختياره رئيسا لمجلس النواب العراقي ، ونهنئ حسن كريم الكعبي على اختياره لمنصب نائب أول لرئيس البرلمان"، مضيفة: "نتطلع إلى انتخاب النائب الثاني، لأن هذه خطوة مهمة جدا للجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان: "عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحلبوسي في منصبه السابق كمحافظ للأنبار، حيث خدم محافظته بفعالية وعمل على استقرارها بعد هزيمة داعش".

وتابع: "إننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع رئيس البرلمان السيد الحلبوسي بهذا المنصب الجديد، الذي يخدم كل العراقيين، كما نؤيد دعوة الشعب العراقي للإصلاح ضمن حكومة فعالة وشفافة، وندعو القادة العراقيين المنتخبين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ضمن الجدول الزمني الدستوري المحدد".