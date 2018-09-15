اليمن: 8 قتلى و12 جريحا من "أنصار الله"

قتل وأصيب 20 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف مدفعي شنه الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© AP Photo / Amr Nabil "هدد مناطق سكنية"... السعودية تسقط صاروخا أطلقه الحوثي القاهرة — سبوتنيك . وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال العقيد أحمد بحيبح القيادي الميداني في جبهة الملاجم "إن مدفعية الجيش استهدفت مجموعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، كانت تستعد للتسلل إلى مواقع الجيش في أسفل عقبة البياض بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

وأضاف أن "القصف أسفر عن مصرع 8 من عناصر المليشيا، وإصابة 12 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".

يشار إلى أن القوات الحكومية أطلقت في 26 يوليو الماضي، بإسناد من التحالف، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، وتمكنت خلالها من استعادة عدد من المواقع المهمة، حسب الجيش اليمني.