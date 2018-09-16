أكثر من 2 مليون شخص زاروا معرض دمشق الدولي خلال 10 أيام

صرح مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن أكثر من 2 مليون شخص، زاروا معرض دمشق الدولي خلال أيامه العشر.

© Sputnik . Tariq al-Hasaniya الجناح الروسي أكبر المشاركين الأجانب في معرض دمشق الدولي (فيديو+صور)

دمشق- سبوتنيك . وقال كرتلي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "مليونين وثمانية آلاف شخصا زاروا معرض دمشق الدولي خلال أيامه العشر".

وأضاف أن "المعرض الذي ينهي الليلة السبت فعالياته شهد توقيع عقود بمئات ملايين الدولارات إلا أنه من الصعب الكشف عن قيمتها حاليا كونها لم تسجل بعد".

وأضاف مدير المؤسسة العامة للمعارض أن "1729 شركة شاركت في المعرض في قطاعات مختلفة أهمها النسيج والغذاء".

وأكد كرتلي أن "المعرض حقق أهدافه الاقتصادية من خلال توقيع العقود وزيارات رجال الأعمال واطلاعهم على الصناعة السورية كما حقق أهدافا اجتماعية من خلال توافد السوريين من كافة أنحاء البلاد ومن جميع الشرائح"

وأوضح كرتلي إنه "لم تسجل خلال فترة المعرض أية حادثة مشاجرة أو مشكلة على الرغم من الأعداد الكبيرة إلا أن ذلك لم يؤثر على توفر وسائط النقل للجميع". وتابع أن "القسم الأكبر من المنتجين السوريين عقدوا صفقات مع المنتجين المشاركين من الخارج"، لافتا إلى أن "المعرض استطاع أن يكون مكتف ذاتيا وحقق أرباحا جيدة".

وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 منذ 10 أيام بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ العام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.