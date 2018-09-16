إصابة إسرائيليين اثنين في حادث طعن بالضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية تطلق النار على المهاجم

أصيب إسرائيليين اثنين في حادث طعن بمنطقة غوش عتصون في الضفة الغربية، وأٌطلق النار على المهاجم في موقع الحادث، في حين بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادث على أنه عملا إرهابيا.