سعوديون يطالبون ابن سلمان بالإطاحة بتركي آل الشيخ من جميع مناصبه

وتصدر هاشتاغ بعنوان "ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_2"، اليوم الأحد، المركز الأولى في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، والذي طالب فيه الغاضبون من تركي آل الشيخ بإقالته.
وأكد المدشنون للهاشتاغ، أن الجماهير السعودية لم تعد "تتحمل" وجود تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وطالبت بضرورة إقالته من منصبه قبل فوات الأوان، في ظل التراجع المخيف لرياضة المملكة وتنامي "التعصب" الجماهيري، واتخاذه سلسلة قرارات "أضرت" بالمناخ الرياضي.
واتهم مغردون تركي آل الشيخ، بالتحامل على نادي الهلال، خاصة بعد إقالته لرئيسه سامي الجابر، مشيرين إلى أنه يهدف إلى "استعراض عضلاته" و"إثبات ذاته"؛ بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك بوصفه بأنه "يعاني جنون العظمة".
وكتب مغرد عن تركي آل الشيخ: "خرب حلاوة الدوري بالرغم من الصفقات الخياليه، في كل شي يتدخل في انتقالات اللاعبين يتدخل وفي اقالة المدربين وتغيير رؤساء الانديه مابقى شي يبي كل الأضواء عليه عنده هوس شهره".
#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢— أبو رايش.. (@ni6in) September 16, 2018
خرب حلاوة الدوري بالرغم من الصفقات الخياليه ، في كل شي يتدخل في انتقالات اللاعبين يتدخل وفي اقالة المدربين وتغيير رؤساء الانديه مابقى شي يبي كل الاضواء عليه عنده هوس شهره
وغرد آخر: "الحرب على الهلال ليست وليده اليوم وإنما منذو تولي هذا المتعصب دفه رياضه الوطن وهو في حرب ضروس ومؤمرات وعراقيل يضعها ضد الهلال. أتمنى من كل هلالي وكل شخص منصف ومحايد ومحب لرياضه الوطن أن يشارك في هذا المطلب الذي نريد به إنقاذ ماتبقى من رياضتنا".
#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢— المقنع ✒ (@rock201678) September 16, 2018
الحرب على الهلال ليست وليده اليوم وانما منذو تولي هذا المتعصب دفه رياضه الوطن وهو في حرب ضروس ومؤمرات وعراقيل يضعها ضد الهلال
اتمناء من كل هلالي وكل شخص منصف ومحايد ومحب لرياضه الوطن ان يشارك في هذا المطلب الذي نريد به انقاذ ماتبقى من رياضتنا
بينما غرد آخر: "عندما يستثمر في مصر ويأخذ لاعبين من الدوري السعودي إلى هناك أليس غباء هل أنت مهتم بدوري بلدك ولا بلآخرين. كان من الأولى أخذ اللاعبين السعودين الذين يملؤون الدكة بعد ٨ أجانب لتطور مستواهم ليستفيد المنتخب ولكن للأسف مايحصل هو حرب على الأندية ماعدا النصر".
#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢— عبدالمجيد (@Ab00dmajd) September 16, 2018
عندما يستثمر في مصر ويأخذ لاعبين من الدوري السعودي الى هناك اليس غباء هل انت مهتم بدوري بلدك ولا بلآخرين
كان من الاولى اخذ اللاعبين السعودين الذين يملؤن الدكة بعد ٨اجانب لتطور مستواهم ليستفيد المنتخب ولكن للأسف مايحصل هو حرب على الاندية ماعدا النصر
وغرد مغرد آخر عن تركي آل الشيخ: "طغى واستكبر وبدأ بالتغطرس وفوق هذا لعب بحسبة الكرة السعودية نفذ وإلا سيتم إبعادك افعل وإلا أنت معاقب!! والله ما يفعله أمر غريب جدا وفوق هذا سكوت أكثر تعجبا من الأندية ورؤسائها ما هكذا تورد الإبل يا أبو ناصر!!".
#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢— SULTAN BIN MOHAMMED ALSULTAN (@the_big_sultan) September 16, 2018
طغى و استكبر
وبدا بالتغطرس
و فوق هذا لعب بحسبة الكرة السعودية
نفذ وإلا سيتم إبعادك
افعل و الا أنت معاقب!!
والله ما يفعله أمر غريب جداً
وفوق هذا سكوت أكثر تعجباً من الأندية ورؤسائها
ما هكذا تورد الإبل يا أبو ناصر!!
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