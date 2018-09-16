سعوديون يطالبون ابن سلمان بالإطاحة بتركي آل الشيخ من جميع مناصبه

طالب عدد كبير من السعوديين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإقالة رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، من مناصبه.

وتصدر هاشتاغ بعنوان "ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_2"، اليوم الأحد، المركز الأولى في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، والذي طالب فيه الغاضبون من تركي آل الشيخ بإقالته.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN تركي آل الشيخ يهدد بانسحاب بيراميدز من الدوري المصري

ويقترب عدد التدوينات المطالبة بإقالة تركي آل الشيخ، من 80 ألف تغريدة، وذلك على إثر اتهامه بالتدخل المباشر في شؤون الأندية المحلية، ومحاولة فرض رؤيته وقراراته على إدارات الأندية؛ بهدف وضعها "تحت وصايته"، كما لو كان "حاكما عسكريا"، بحسب ناشطين.

وأكد المدشنون للهاشتاغ، أن الجماهير السعودية لم تعد "تتحمل" وجود تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وطالبت بضرورة إقالته من منصبه قبل فوات الأوان، في ظل التراجع المخيف لرياضة المملكة وتنامي "التعصب" الجماهيري، واتخاذه سلسلة قرارات "أضرت" بالمناخ الرياضي.

واتهم مغردون تركي آل الشيخ، بالتحامل على نادي الهلال، خاصة بعد إقالته لرئيسه سامي الجابر، مشيرين إلى أنه يهدف إلى "استعراض عضلاته" و"إثبات ذاته"؛ بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك بوصفه بأنه "يعاني جنون العظمة".

وكتب مغرد عن تركي آل الشيخ: "خرب حلاوة الدوري بالرغم من الصفقات الخياليه، في كل شي يتدخل في انتقالات اللاعبين يتدخل وفي اقالة المدربين وتغيير رؤساء الانديه مابقى شي يبي كل الأضواء عليه عنده هوس شهره".

#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢

خرب حلاوة الدوري بالرغم من الصفقات الخياليه ، في كل شي يتدخل في انتقالات اللاعبين يتدخل وفي اقالة المدربين وتغيير رؤساء الانديه مابقى شي يبي كل الاضواء عليه عنده هوس شهره — أبو رايش.. (@ni6in) September 16, 2018

​وغرد آخر: "الحرب على الهلال ليست وليده اليوم وإنما منذو تولي هذا المتعصب دفه رياضه الوطن وهو في حرب ضروس ومؤمرات وعراقيل يضعها ضد الهلال. أتمنى من كل هلالي وكل شخص منصف ومحايد ومحب لرياضه الوطن أن يشارك في هذا المطلب الذي نريد به إنقاذ ماتبقى من رياضتنا".

#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢



الحرب على الهلال ليست وليده اليوم وانما منذو تولي هذا المتعصب دفه رياضه الوطن وهو في حرب ضروس ومؤمرات وعراقيل يضعها ضد الهلال



اتمناء من كل هلالي وكل شخص منصف ومحايد ومحب لرياضه الوطن ان يشارك في هذا المطلب الذي نريد به انقاذ ماتبقى من رياضتنا — المقنع ✒ (@rock201678) September 16, 2018

​بينما غرد آخر: "عندما يستثمر في مصر ويأخذ لاعبين من الدوري السعودي إلى هناك أليس غباء هل أنت مهتم بدوري بلدك ولا بلآخرين. كان من الأولى أخذ اللاعبين السعودين الذين يملؤون الدكة بعد ٨ أجانب لتطور مستواهم ليستفيد المنتخب ولكن للأسف مايحصل هو حرب على الأندية ماعدا النصر".

#ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢

عندما يستثمر في مصر ويأخذ لاعبين من الدوري السعودي الى هناك اليس غباء هل انت مهتم بدوري بلدك ولا بلآخرين

كان من الاولى اخذ اللاعبين السعودين الذين يملؤن الدكة بعد ٨اجانب لتطور مستواهم ليستفيد المنتخب ولكن للأسف مايحصل هو حرب على الاندية ماعدا النصر — عبدالمجيد (@Ab00dmajd) September 16, 2018

​وغرد مغرد آخر عن تركي آل الشيخ: "طغى واستكبر وبدأ بالتغطرس وفوق هذا لعب بحسبة الكرة السعودية نفذ وإلا سيتم إبعادك افعل وإلا أنت معاقب!! والله ما يفعله أمر غريب جدا وفوق هذا سكوت أكثر تعجبا من الأندية ورؤسائها ما هكذا تورد الإبل يا أبو ناصر!!".