حقيقة اعتقال إمام الحرم المكي في السعودية (فيديو)

لكن نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي فندوا التقارير التي زعمت اعتقال الشيخ بندر عبد العزيز بليلة إمام الحرم المكي الثلاثاء الماضي.
وقدم النشطاء على موقع "تويتر"، أدلة تدحض تلك الأنباء، حيث نشروا مقطعا مصورا يظهر الشيخ بليلة وهو يؤم الناس في المسجد أثناء صلاة العصر يوم أمس الأحد، وهو ما يكذب مزاعم اعتقاله.
فضيحة جديدة لكذب قناة الخنزيرة القطرية— بن شبلان (@d3ani001) September 16, 2018
تقول بأنه تم إعتقال فضيلة الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة إمام وخطيب الحرم المكي.في الوقت اللذي فضيلة الشيخ يأم المصلين في المسجد الحرام pic.twitter.com/zatFJ10wwZ
وكانت وسائل إعلام عربية، بينها قناة "الجزيرة" و"شبكة رصد" وغيرها، نقلت في وقت سابق، استنادا إلى حساب "معتقلي الرأي" في "تويتر" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، نبأ اعتقال الشيخ بليلة الثلاثاء الماضي.
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