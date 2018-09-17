اكتشاف مواقع أثرية سعودية عمرها 100 ألف سنة

أعلنت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري عن اكتشاف مواقع أثرية سعودية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام في عدد من الجبال جنوبي العاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودي "واس" إن المسح الميداني للبعثة شمل الجبال المحيطة بالخرج والجبال المطلة على وادي نساح، وجزء من الجبال المطلة على وادي ماوان، وعين فرزان، والجبال المطلة على بلدة الشديدة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تتخذ قرارا لأول مرة تجاه المعتمرين

وتوصلت البعثة إلى مواقع تعود للعصر الحجري القديم في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا، وهي المرة الأولى التي تكتشف فيها مواقع من فترة العصر الحجري القديم في محافظة الخرج، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى.

واحتوت الموقع المكتشفة كسر الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل الأصفر والأحمر والأزرق، إضافة إلى كسر قليلة من أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.

يذكر أن البعثة، التي توصلت لهذا الاكتشاف، ضمت 18 علما ومتخصصا سعوديين وفرنسيين في مجال التنقيب الأثري، أشرف على عملهم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي كانت قد كشفت في موقع عين الضلع على آثار سكنى بشري يقدر عمرها بحوالي 5000 عام، وحديد يعود إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، كما تم العثور على سيف من البرونز يبلغ طوله 56 سم.