بعدما اعتبره رجال الدين أنه "أشد من بيع الخمور"... إغلاق محل في الكويت

فوجئ رواد أحد المحلات المتخصصة في الكويت، بإغلاق أبوابه، وذلك بعد انتشار فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن الفيديو الذي صوره أحد المغردين في الكويت لمحل لبيع مجسمات بشرية صغيرة، لاقى رواجا كبيرا على الإنترنت.

© REUTERS / Stephanie McGehee بتهمة الإساءة لأمير الكويت... إحالة إعلامي لبناني إلى النيابة

ويعتمد المحل على تقنية تصوير جديدة "ثلاثية الأبعاد"، مهمتها تصميم نماذج مصغرة لأي شخص، بعد أن يتم تصويرهم داخل غرفة معينة من كافة الزوايا.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن رجال الدين رفضوا فكرة المحل، واعتبروه عودة لعبادة الأصنام، وطالب أحدهم الحكومة بإغلاقه، قائلا: "هذا منكر عظيم يجب إغلاقه، وهذا المحل أشد من محلات بيع الخمور".

فيديو

محل يبيع الأصنام يثير ضجة واسعة في الكويت.#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/9bB2yUMGPD — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 17, 2018

خطر هذه الأصنام عظيم، ربما ليس الآن، ولكن بعد سنوات..

اليوم أصنام للذكرى.. وبعد سنوات يُتبرّك بها.. ثم يُتمسّح بها.. ثم تعبد مع دون الله.. هذه الأصنام كانت أول سبُل الشيطان للكفر بالله على هذه الأرض..



نأمل من وزير التجارة منعها، ونأمل من نوابنا إنكارها#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/tXH5wd76ki — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 15, 2018

وبعد موجة الغضب الشديدة، تم إغلاق الغرفة المخصصة للتصوير بالأبعاد الثلاثية داخل المحل المتخصص في الكويت، بل واختفت كل النماذج المصغرة من رفوفه.