بعدما اعتبره رجال الدين أنه "أشد من بيع الخمور"... إغلاق محل في الكويت

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن الفيديو الذي صوره أحد المغردين في الكويت لمحل لبيع مجسمات بشرية صغيرة، لاقى رواجا كبيرا على الإنترنت.
وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن رجال الدين رفضوا فكرة المحل، واعتبروه عودة لعبادة الأصنام، وطالب أحدهم الحكومة بإغلاقه، قائلا: "هذا منكر عظيم يجب إغلاقه، وهذا المحل أشد من محلات بيع الخمور".
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 17, 2018
محل يبيع الأصنام يثير ضجة واسعة في الكويت.#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/9bB2yUMGPD
خطر هذه الأصنام عظيم، ربما ليس الآن، ولكن بعد سنوات..— عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 15, 2018
اليوم أصنام للذكرى.. وبعد سنوات يُتبرّك بها.. ثم يُتمسّح بها.. ثم تعبد مع دون الله.. هذه الأصنام كانت أول سبُل الشيطان للكفر بالله على هذه الأرض..
نأمل من وزير التجارة منعها، ونأمل من نوابنا إنكارها#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/tXH5wd76ki
وبعد موجة الغضب الشديدة، تم إغلاق الغرفة المخصصة للتصوير بالأبعاد الثلاثية داخل المحل المتخصص في الكويت، بل واختفت كل النماذج المصغرة من رفوفه.
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