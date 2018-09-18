مصر تعلن عن كشف أثري جديد في أسوان

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في موقع الأغاخان بالبر الغربي في أسوان، في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي ذو غطاء منحوت بهيئة آدمية وبداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان، داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على التابوت داخل مقبرة أثرية ضمن ثلاث مقابر عثرت عليها البعثة أثناء عمل مجسات في الطريق الغربي بجوار المدق المؤدي إلى فيلا وضريح الأغاخان.

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وأضاف أنه تم العثور أيضا على بقايا توابيت فخارية، وأجزاء من لوحات حجرية يوجد علي البعض منها بقايا ألوان بالإضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي مسجل عليه بعض الكتابات الهيروغليفية ومسجلة في صفوف عمودية والبعض منها مزين بزخارف.

ومن جانبه قال مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه خلال أعمال التنظيف الاثري داخل المقبرة تم العثور على مجموعة من المومياوات دفنت بطريقة عشوائية وغير منظمة، ولذلك يرجح أن المقبرة استخدمت للدفن الجماعي.

وأشار إلى أنه مع استكمال أعمال الحفر عثرت البعثة أيضا علي غرفة مستطيلة وجد فيها رأس تمثال من الحجر الرملي الخالية من أية نقوش أو كتابات، ومجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس والحجر الملون بالإضافة إلى تمثال صغير من الخشب للمعبود حورس.

وزينت جدران المقبرة برسومات ملونة تمثل مناظر دينية تمثل بعض من الآلهة منها حتحور وايزيس وانوبيس.