شملت 3 دول عربية... أمير قطر يصدر قرارات جديدة

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدة قرارات في إطار العلاقات القائمة مع عدد من الدول.

وتضمنت القرارات وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر والصومال، الموقعة في مدينة الدوحة في مارس/ آذار 2015، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي مع الدولة ذاتها، وفقا لجريدة "الراية" القطرية.

كما وافق الأمير على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وهولندا فيما يتعلق بشأن كوراساو الموقعة في مدينة كولومبو.

وصادق على وثيقة مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر وأوكرانيا.

كما صادق على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط في مارس 2018.

وصادق على بروتوكول تكميلي في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية لمذكرة التفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب الموقع في مدينة الرباط مارس 2018.

كما صادق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام بين المؤسسة القطرية للإعلام في قطر وشبكة الإعلام العراقي في جمهورية العراق.