بعد الجزائر...الهتاف لصدام حسين في دولة أخرى ضد فريق عراقي

هتف بعض الأفراد من الجمهور الأردني داخل ملعب عمان الدولي، يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول، خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بين ناديي القوة الجوية العراقي، والجزيرة الأردني.

© AP Photo / DAVID FURST بعد استدعاء السفير... الجزائر تحتوي أزمة "صدام حسين" مع العراق

وصرح مصور فريق نادي القوة الجوية، الإعلامي، محمد العزاوي، لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، قائلا: "إن البعض من المشجعين في جمهور نادي الجزيرة الأردني هتفوا بعبارة "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، لكن الرد كان حازما من رئيس رابطة مشجعي الجزيرة من أجل إسكات هذه الأصوات، ومباشرة تم اعتقالهم من قبل العناصر الأمنية المنتشرة في الملعب".

وحقق نادي القوة الجوية العراقي فوزا بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردني، في مباراة الذهاب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد ملعب عمان الدولي.

ومن المحدد أن تقام مباراة الإياب بين القوة الجوية والجزيرة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في العراق على ملعب كربلاء رسميا.

الجدير بالذكر، أن نادي القوة الجوية، تأهل بعد تغلبه على العهد اللبناني بمجموع المباراتين (5 — 3)، بينما بلغ الجزيرة الأردني بعد فوزه على موطنه الفيصلي بهدفين مقابل دون مجموع مباراتين أيضا.

وواجه نادي قوة الجوية في ملعب بالجزائر، هتافات مشابهة للرئيس السابق للعراق، صدام حسين، وأخرى تحمل إساءة لأحد أكبر المكونات العراقية، الأمر الذي دفع رئاسة النادي إلى الانسحاب من المباراة والمغادرة احتجاجا واستنكارا على العبارات.