بعد الجزائر...الهتاف لصدام حسين في دولة أخرى ضد فريق عراقي

وحقق نادي القوة الجوية العراقي فوزا بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردني، في مباراة الذهاب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد ملعب عمان الدولي.
ومن المحدد أن تقام مباراة الإياب بين القوة الجوية والجزيرة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في العراق على ملعب كربلاء رسميا.
الجدير بالذكر، أن نادي القوة الجوية، تأهل بعد تغلبه على العهد اللبناني بمجموع المباراتين (5 — 3)، بينما بلغ الجزيرة الأردني بعد فوزه على موطنه الفيصلي بهدفين مقابل دون مجموع مباراتين أيضا.
وواجه نادي قوة الجوية في ملعب بالجزائر، هتافات مشابهة للرئيس السابق للعراق، صدام حسين، وأخرى تحمل إساءة لأحد أكبر المكونات العراقية، الأمر الذي دفع رئاسة النادي إلى الانسحاب من المباراة والمغادرة احتجاجا واستنكارا على العبارات.
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