الإنتربول السعودي يلقي القبض على هارب خارج المملكة

نجح رجال الإنتربول السعودي، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على مواطن سعودي متهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، كان هاربا خارج المملكة.

جاء تحرك الإنتربول السعودي بعد تلقيه بلاغا من وزارة التجارة السعودية ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية، وبالتنسيق مع النيابة العامة اتضح أن المتهم مطلوب في عدة قضايا النصب والاحتيال بحق العديد من الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولاحق الإنتربول السعودي المتهم دوليا ليتم القبض علية واسترداده للمملكة، ويأتي القبض على هذا المحتال ضمن نشاطات عمل الإنتربول السعودي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بجميع صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج.