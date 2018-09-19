عمران خان... سر زيارة "معارض المشاركة في حرب اليمن" إلى السعودية

قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن اختيار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها منذ توليه رئاسة وزراء باكستان يعكس متانة العلاقات الأخوية والعمق الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح في تصريح لـ"عكاظ" أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للمملكة ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.

وأكد أن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع المملكة، التي وقفت مع إسلام آباد في كل المحن والأوقات الصبعة، وفي المقابل يرغب الشعب الباكستاني أن تقف باكستان مع المملكة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن الأمة الإسلامية.

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وأوضح أن باكستان تقدر الدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي وتأييد ونصرة القضايا الإسلامية.

وأشار إلى أن "علاقات باكستان مع المملكة تضمن وحدة وتماسك الأمة الإسلامية، إلى جانب ضمان الأمن الإقليمي".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن موقف عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد قد يؤثر في مشاركة باكستان والقوات الباكستانية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار أنه سبق أن عبر عن معارضته لمشاركة بلاده في هذه الحرب الدامية التي لا تستفيد منها باكستان و"لا ناقة ولا جمل" لها فيها.

On going in for US-Saudi alliance to fight in Yemen: Has Pakistan not suffered enough by participating in others' wars? 1/3 — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 27, 2015

وأكد سفير السعودية لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، أن "المملكة ترتبط بعلاقات أخوية عريقة مع باكستان".

وأوضح في تصريح لـ"عكاظ" أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للمملكة تجسد متانة العلاقات القائمة بين البلدين وستكون لها نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في تطويرعلاقاتهما إلى مجالات عدة، لا سيما مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وبدء مشاريع مشتركة، إلى جانب التعاون القائم بين البلدين في المجالات الدفاعية.

وقال المالكي إن "الشعب الباكستاني يكن كل حب وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وينظر إلى المملكة وشعبها بكل حب واعتزاز، فضلا عن المكانة الخاصة للمملكة لدى الشعب الباكستاني والأمة بأسرها نظرا للمكانة والأهمية الإسلامية لبلاد الحرمين الشريفين لدى الشعوب الإسلامية"، مؤكدا أن المملكة حريصة على دعم باكستان والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومزدهرة.