أبو الغيط يحمل أمريكا المسؤولية عن تدهور الأوضاع في فلسطين

وأكد الأمين العام في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن "المؤشرات الحالية تدعو للقلق والانزعاج وتمثل جرس إنذار للجميع بضرورة تغيير المسار الحالي الذي لا يكتفي بحرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي في المستقبل، وإنما يزيد على ذلك وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة، سواء على المستوى السياسي أو مستوى الحياة اليومية لملايين السكان في الضفة وغزة المحتلتين".
ومضى بقوله "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الطرف الأضعف في هذا النزاع، وليس مفهوما كيف يمكن أن يقود مثل هذا النهج إلى السلام في آخر الأمر، الواقع أنه يبعدنا أكثر عن حل الدولتين، ويؤدي إلى تعزيز التشدد وإضعاف الاعتدال".
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