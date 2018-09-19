ماذا دار بين محمد بن سلمان وعمران خان في لقائهما الأول (صور)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان.

وهنأ ولي العهد، عمران خان بانتخابه رئيسا لوزراء باكستان، فيما عبر خان عن شكره وتقديره للأمير على التهنئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #باكستان ويستعرضان العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث الإقليمية.#واس pic.twitter.com/k9NsUYHweD — واس (@spagov) September 19, 2018

كما عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مباحثات مع عمران خان، في الديوان الملكي.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية.

ويقوم عمران خان بزيارته إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني، إن بلاده على علاقة "شعبية" قوية جدا وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنهم في باكستان يحترمون الشعب السعودي.

وأضاف، في المقابلة التي تبث الأحد عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، على قناة "العربية" أن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولا".

وتابع: "السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة ونحن نقف مع السعودية دائما ولقد أبدينا دعمنا للحكومة السعودية".