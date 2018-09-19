السفير الفلسطيني ينفي التصريحات التي نسبت له بشأن القرم

وقال نوفل فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة حول قضية القرم " أؤكد أنني لم أعط أي تصريحات بشأن وضع شبه جزيرة القرم. مثل هذه التصريحات ليست من صلاحياتي، وأن فلسطين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمائة من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمائة، لصالح الأمر ذاته.
وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.
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