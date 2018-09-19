طيران التحالف يشن 19 غارة على صعدة وحجة والجوف في اليمن

شن طيران التحالف سلسلة غارات على محافظات صعدة وحجة والجوف في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بست غارات مديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت إحداها سيارة في منطقة آل عسلان وأدت إلى إصابة شخصين.

وأضاف أن التحالف شن غارتين على منطقة عكوان في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، واستهدف بغارة منطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي المحافظة.

وأشار إلى أن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديريات منبة ورازح وباقم الواقعة على الشريط الحدودي.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أغار طيران التحالف على مديرية مستبأ شمال المحافظة بست غارات، وسط تحليق مكثف.

كما نفذ طيران التحالف أربع غارات على مديرية المطمة غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 ، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني، من العام ذاته.