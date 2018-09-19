إصابة شاب فلسطيني بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

أصيب شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM البرلمان الأوروبي يأسف لمنع إسرائيل دخول وفده إلى غزة

رام الله- سبوتنيك . وقال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق وابل من الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة رفح ".

وأضافت المصدر بأن "الشاب في العشرينيات من العمر، وأصيب برصاص حي في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج".

ويطلق الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يتصرف لمنع اختراق الحدود مع القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرصاص الحي على المتظاهرين من حين لآخر. ويقول مسؤولون طبيون في غزة إن ما لا يقل عن 179 شخصا.