شركة سعودية تهدد المشاهير بالملاحقة

هددت إدارة شركة أرامكو عددا من المشاهير، وتحديدا إعلاناتهم على مواقع السوشيال ميديا.

وأخطرت الشركة السعودية موظفيها من مشاهير السوشيال ميديا بعدم الإعلان تجاريا عبر منصاتهم الإلكترونية خلال وقت العمل، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وطالبت الشركة موظفيها بعدم الإعلان خلال وقت الاستراحة أيضا، مهددة "بملاحقة المخالفين عبر جهاتها القانونية ومحاسبة الموظف، كون تصرفه يعطل مصلحة العمل".

واعتبرت شركة أرامكو أن "نشغال موظفيها المشاهير بإعلانات السوشيال ميديا "أثرا سلبيا" يهدد إنتاجية الموظف، ويدني احترافيته".