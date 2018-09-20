شركة سعودية تهدد المشاهير بالملاحقة

وأخطرت الشركة السعودية موظفيها من مشاهير السوشيال ميديا بعدم الإعلان تجاريا عبر منصاتهم الإلكترونية خلال وقت العمل، حسب صحيفة الوطن السعودية.
#أرامكو تمنع مشاهيرها من الإعلان وقت الدوام#أرامكو_السعودية#صحيفة_الوطنhttps://t.co/MjjGUjkCGR pic.twitter.com/YIvY5udCUj— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 20, 2018
وطالبت الشركة موظفيها بعدم الإعلان خلال وقت الاستراحة أيضا، مهددة "بملاحقة المخالفين عبر جهاتها القانونية ومحاسبة الموظف، كون تصرفه يعطل مصلحة العمل".
واعتبرت شركة أرامكو أن "نشغال موظفيها المشاهير بإعلانات السوشيال ميديا "أثرا سلبيا" يهدد إنتاجية الموظف، ويدني احترافيته".
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