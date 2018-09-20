خبر إماراتي سار للوافدين والأجانب

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها توفر 70 ألف تطعيم للإنفلونزا الموسمية، لتوزيعه على كل المراكز الصحية، ومراكز الطب، حسب صحيفة الإماراتية.
«الصحة» توفر 70.000 تطعيم للإنفلونزا الموسمية https://t.co/MLzNYDQx4v#صحيفة_الخليج #الإمارات pic.twitter.com/TL85UeBX6m— صحيفة الخليج (@alkhaleej) September 19, 2018
وأضافت الوزارة أن الوافدين المرضى والعاملين في الصحة، يحصلون على التطعيم مجانا.
ويتوافر التطعيم في 69 مركزا صحيا، إضافة إلى مراكز الطب الوقائي، وتعطى مرة واحدة كل سنة.
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