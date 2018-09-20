خبر إماراتي سار للوافدين والأجانب

كشفت الإمارات عن خبر سار لمواطنيها والوافدين إلى أراضيها خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها توفر 70 ألف تطعيم للإنفلونزا الموسمية، لتوزيعه على كل المراكز الصحية، ومراكز الطب، حسب صحيفة الإماراتية.

وأضافت الوزارة أن الوافدين المرضى والعاملين في الصحة، يحصلون على التطعيم مجانا.

ويتوافر التطعيم في 69 مركزا صحيا، إضافة إلى مراكز الطب الوقائي، وتعطى مرة واحدة كل سنة.