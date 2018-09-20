عمران خان يعلن رأيه صراحة في احتجاز أمراء السعودية... ورد فعله وقتها

علق رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأشاد خان الذي يزور المملكة حاليا كأول بلد يتوجه إليه عقب فوزه بمنصبه، في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، بالحملة التي أطلقها ولي العهد، قائلا:

"لاشك أن حملة مكافحة الفساد في المملكة هي بالضبط ما يجب أن نفعله، فعندما كان سموه يقوم بذلك في السعودية، كنت متحمسا لأفعل الشيء نفسه في باكستان ويمكننا فعل ذلك هنا وإننا نجري الآن حملة كبيرة لمكافحة الفساد.

© REUTERS / Saudi Press Agency عمران خان يتحدث عن الملك سلمان ويصفه بهذه بكلمات

وأشار إلى أن البلاد لا تظل فقيرة بسبب نقص الموارد ولكن تصبح فقيرة بسبب الفساد، وعندما يكون رأس الهرم فاسدا فإنه يدمر مؤسسات الدولة وعندما تتدمر مؤسسات الدولة تضيع البلاد، وتصبح دولة من العالم الثالث.

وأضاف أن "شخصية الأمير محمد بن سلمان مبهرة، هذه الشخصية التي أصبحت مثار الاهتمام للقاعدة الشبابية وأصبح ملهما للجيل الجديد".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد شن حملة لمكافحة الفساد، طالت عددا من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، في الرابع من نوفمبر من العام الماضي، واحتجزهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، قبل أن يخرج معظمهم، تزامنا مع تقارير إعلامية أجنبية زعمت أن ذلك قد جرى في إطار تسوية مالية، تحصل المملكة بموجبها على أموال مقابل الإفراج عنهم.