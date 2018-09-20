وزيرة الهجرة المصرية تكرم مراسل "سبوتنيك"

كرمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الخميس، الزميل محمد حميدة مراسل "سبوتنيك" في مكتب القاهرة، لجهوده في التعاون الإعلامي بين الوكالة والوزارة .

وجاء التكريم على هامش احتفال الوزارة، اليوم بمناسبة مرور 3 أعوام على انطلاقها، كما كرمت عددا من الصحفيين في صحف مصرية.

وكانت الوزارة قد قدمت تقريرا شاملا بالإنجازات التي حققتها للمصريين في الخارج، وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على بث روح الوطنية والقضاء على اﻷفكار المغلوطة عن مصر في الخارج، وتصحيح الصورة الذهنية، مشيرة إلى أن ذلك تم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة لم الشمل مع أبنائنا في الخارج.

وأكدت الوزارة حرصها على تواصلها المستمر مع وسائل الإعلام والمصريين في الخارج حيث ترد على كافة الاستفسارات والشكاوى بنفسها حرصا على تعزيز الثقة المتبادلة بين الوزارة والمصريين في الخارج.