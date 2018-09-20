باكستان تدعو السعودية للانضمام إلى "الحزام والطريق"

وجهت باكستان دعوة إلى السعودية لتصبح الشريك الثالث في ممر "الحزام والطريق"، الذي تموله الصين لإعادة إحياء طريق "الحرير".

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي الدعوة عقب زيارة الرئيس الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري: "السعودية هي الدولة الأولى التي قمنا بدعوتها كشريك ثالث في المبادرة"، ولم يكشف شودري ما إذا كانت السعودية ستقرض باكستان أموالا، لكنه يتوقع استثمارات كبيرة من السعودية في باكستان.

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وتعهدت بكين بتقديم 60 مليار دولار لبناء محطات الطاقة والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ، للمساعدة في تحويل باكستان إلى طريق بري يربط غرب الصين بالعالم.

وأعلن شودري أن وفدا من المملكة سيزور باكستان في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، سيضم وزيرا المالية والطاقة السعوديان، لوضع الأساس لشراكة كبيرة.

وأضاف شودري "ستأتي استثمارات كبيرة من السعودية إلى باكستان".

واقترحت باكستان في وقت سابق انضمام دولة أخرى للمبادرة، إلا أن الاستجابة كانت فاترة في ظل مخاوف من هيمنة صينية على تحالفات مشتركة.

وتهدف الرؤية الاستراتيجية لجمهورية الصين من هذا المشروع، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي والعديد من التطلُعات الطموحة للأُمة الصينية لتحقيقِ الاستقرار والتنمية المستدامة في الصين والعالم.