السفير السعودي في روسيا يأمل ألا تفرض أمريكا عقوبات لشراء السعودية "إس-400"

أعرب السفير السعودي في روسيا، رائد خالد قرملي عن أمله في ألا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات على الرياض بسبب شراء المنظومة الروسية "إس-400".

وقال السفير السعودي في مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا" ردا على سؤال هل ستستمر السعودية بمناقشة مسألة الحصول على "إس-400" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بسبب صفقة مشابهة مع روسيا: "آمل ألا يفرض أحدا علينا أب عقوبات".

© Sputnik . Sergey Pivovarov السفير السعودي في موسكو يكشف آخر تطورات المفاوضات بشأن الـ"إس-400"

وأضاف أن: "يتم الأن مناقشة القضايا التقنية، لأن المنظومة حديثة وصعبة الاستخدام".

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين.

وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية موسكو، وإجرائه مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين.

وأسفرت زيارة العاهل السعودي عن توقيع اتفاقات عسكرية وثقافية وتجارية بين البلدين، بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك فضلا عن اتفاق الطرفين السعودي والروسي على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي أسفرت نتائجه عن تحسن واستقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية