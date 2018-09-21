الآلاف من أهالي غزة يتجهون إلى السياج الفاصل عند حدود القطاع

توجه الآلاف من أهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى السياج الفاصل عند حدود القطاع، وذلك للمشاركة في جمعة كسر الحصار السادسة والعشرين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

في سياق آخر، قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، قرب "مخيم العودة" شرق مدينة رفح، أثناء قمع الجيش لمتظاهرين قرب السياج الحدودي جنوبي القطاع.

© AP Photo / Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها "استشهاد مؤمن إبراهيم أبو عيادة 15 عام برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، قال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق وابل من الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة رفح".

وأضاف المصدر بأن "شاب أصيب برصاص حي في الرأس، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج".