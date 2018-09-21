الآلاف من أهالي غزة يتجهون إلى السياج الفاصل عند حدود القطاع

في سياق آخر، قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، قرب "مخيم العودة" شرق مدينة رفح، أثناء قمع الجيش لمتظاهرين قرب السياج الحدودي جنوبي القطاع.
وفي وقت سابق، قال مصدر محلي لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي أطلق وابل من الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة رفح".
وأضاف المصدر بأن "شاب أصيب برصاص حي في الرأس، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج".
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