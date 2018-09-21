الخارجية العراقية تعين سفيرا جديدا بطهران بعد تصرف غير مسؤول

وكانت الخارجية العراقية قالت في بيان سابق حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تأسف وزارة الخارجية للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين، ووجه وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري بإعادة السفير إلى بغداد فورا على أثر هذا التصرف، والتحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك.
وتعود الواقعة إلى غضب السفير راجح الموسوي وانسحابه من لقاء بالعاصمة الإيرانية، مع أفراد من الجالية يحكون عما يكابدونه بعد غضبه.
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