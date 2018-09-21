اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2018" بين مصر وأمريكا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2018" بين مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان اليوم الجمعة، "اختتمت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 الذي تم تنفيذه في قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية و16 دولة أخرى بصفة مراقب".

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وأضاف البيان أن "التدريب تضمن العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدء من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية في ختام الفاعليات، واشتمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة". هذا بالإضافة إلى "تنفيذ عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التي قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر".

وفي نفس السياق، "شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية في تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبي للمصابين، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملي على تحييد الألغام بمختلف أنواعها، كذلك تنفيذ عناصر القوات الجوية لطلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوي والتزود بالوقود في الجو، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام"، وفقا للبيان.

وتناولت تدريبات "النجم الساطع 2018" هذا العام موضوعات: "التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "مراحل التدريب شهدت العديد من الجولات التفقدية لقادة القوات المسلحة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على مدى الاستعداد التدريبي والقتالي للعناصر المشاركة في التدريب".

كما شملت المرحلة الختامية للتدريب "تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة"، وفقا للمتحدث.

وتعد مناورات أو تدريبات "النجم الساطع" أحد أبرز وأهم التدريبات العسكرية المصرية الأمريكية، وبدأت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويجري تنفيذها كل عامين، إلا أنها توقفت إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، ومقرها مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، وقد افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاعدة في تموز/ يوليو 2016.