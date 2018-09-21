أول خطوة لعودة العلاقات... الكويت تفاجئ دول الخليج بقرار يتعلق بإيران

اتخذت الكويت قرارا جديدا بشأن علاقتها السياسية مع إيران، وذلك بعد سنوات من تمثيلها الدبلوماسي لدى طهران.

وافقت وزارة الخارجية الكويتية على اعتماد سفير جديد لإيران خلفا لسفيرها الأخير علي عنايتي.

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ويعد القرار الكويتي الخطوة الأولى في طريق عودة العلاقات بين البلدين.

وعلمت صحيفة "الجريدة" الكويتية من مصادرها في وزارة الخارجية الإيرانية الجديدة، أن السفير الجديد هو محمد إيراني.

ويشغل محمد إيراني حاليا، منصب مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، وعمل سفيرا لبلاده في الأردن ولبنان.

أما عن الخطوة الثانية المنتظرة لعودة العلاقات رسميا بين البلدين، فقد كشف مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون آسيا، علي السعيد، عن عدم موافقة الكويت على إرسال سفير لها إلى طهران "حتى تغير إيران من نهجها بخطوات ملموسة"، حسب الراى الكويتية.

وأضاف السعيد أن عودة السفير الكويتي مرهونة أيضا بـ"بالخطوات والمبادرات العملية التي يجب أن تقوم بها إيران تجاه علاقاتها مع دول الخليج".

وكانت العلاقات بين الكويت وإيران قد توترت بسبب إحدى القضايا بين البلدين، مما أدى بالكويت لسحب سفيرها لدى طهران في 2016، بعد الإمارات والبحرين، وذلك إثر هجمات استهدفت البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.