الأمم المتحدة تحسم الجدل حول الاعتراف الدولي بحكومة "الحوثيين"

أوضح أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الموقف من حكومة جماعة "أنصار الله"، بعد توقيع مذكرة مع ممثليها.

وقال أنطونيو غوتيريس إن "توقيع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة مع ممثلي الحوثيين، لا يعني الاعتراف بحكومة للحوثيين، مؤكدا على أن هناك حكومة واحدة في اليمن".

وأضاف غوتيريس في مؤتمر صحفي، "نحن نعترف بحكومة واحدة في اليمن، وكما نفعل في مناطق أخرى بالعالم من أجل العمل الإنساني يتعين التعامل مع السلطات الفعلية الموجودة على الأرض".

أمين عام الأمم المتحدة: نعترف بحكومة شرعية واحدة في #اليمن

في مؤتمر صحفي أنطونيو غوتيريش يرد على سؤال حول "توقيع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة مع ممثلي الحوثيين."https://t.co/S9sgIYV6PK pic.twitter.com/JZKW7cSxHe — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 21, 2018

وأشار الأمين العام إلى أن ذلك الأمر هو "سبب توقيع المبادرة، ولا يعني على الإطلاق الاعتراف بحكومة للحوثيين، ولا تغير سياساتنا المتمثلة بالاعتراف بحكومة شرعية واحدة في اليمن".

وتابع: "أدعو كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق بالتزام قوي تجاه حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني، والامتثال للقانون الإنساني الدولي والعمل بشكل عاجل لتحقيق تقدم أكبر على مسار عملية جنيف، وخاصة دعم مبعوثي الخاص في تشكيل اللجنة الدستورية".

وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعتها جماعة "الحوثيين" ومنسقة الأمم المتحدة في اليمن بنقل المرضى ذوى الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة.