وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء قادة حماس

وصل إلى قطاع غزة، اليوم السبت، وفد أمني مصري في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها قادة في حركة حماس، لاستكمال الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

رام الله — سبوتنيك. وأبلغ مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد وصل القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز".

© Sputnik . Ahmed Abed مقتل فلسطيني وإصابة 160 بمواجهات مسيرات العودة في غزة

كان مصدر فلسطيني مطلع أبلغ وكالة "سبوتنيك" أمس، الجمعة، بأن الوفد يضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق وقنصل مصر الجديد لدى فلسطين المستشار مصطفى شحاتة.

وأوضح المصدر أن الوفد "سيجري مباحثات مع حركة حماس بشأن اتفاق المصالحة بينها وبين حركة فتح".

وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.