وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء قادة حماس

رام الله — سبوتنيك. وأبلغ مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد وصل القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وأوضح المصدر أن الوفد "سيجري مباحثات مع حركة حماس بشأن اتفاق المصالحة بينها وبين حركة فتح".
وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
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