موقف طريف لابن سلمان وابن زايد في سباقات الهجن (فيديو)

وثق مقطع فیديو تفاعل ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان وولي عھد إمارة أبوظبي الشیخ محمد بن زايد، مع مشھد في أحد الأشواط الختامیة بمھرجان ولي العھد للھجن.

ويظھر المقطع تصفیق الأمیر محمد بن سلمان والشیخ محمد بن زايد تشجیعا لإحدى الھجن بعدما انطلقت بسرعة كبیرة في السباق.

شاهد تفاعل محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في أحد الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن#مهرجان_ولي_العهد_للهجن#الطائف #الهجن pic.twitter.com/Rv3ONRRRai — Husam HD (@Husam_HD) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قام بـ "زيارته التاريخية" لمدينة الطائف أمس، هي الأولى له، منذ توليه ولاية العهد في السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما على "تويتر" بعنوان "#القائد_المجدد_ينير_الطائف"، عبروا من خلاله، عن سعادتهم بزيارة محمد بن سلمان التي وصفوها بـ "التاريخية"، بعد أن ازدانت الطائف بالأعلام السعودية والصور الترحيبية.