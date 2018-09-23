بعد حسم مصير المشاركة في اليمن... دعوة عسكرية من باكستان إلى السودان

تلقى رئيس الأركان المشتركة الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف، دعوة من الحكومة الباكستانية لحضور معرض كراتشي للصناعات الدفاعية الذي تنظمه باكستان في نوفمبر المقبل بمشاركة كبريات الدول المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

واستقبل عبد المعروف بمكتبه بالخرطوم، يوم السبت، سفير جمهورية باكستان لدى الخرطوم السفير زاهد علي، بحضور الملحق العسكري العقيد الركن إيجاز عباس، بحضور المفتش العام الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

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وامتدح رئيس الأركان المشتركة العلاقات المتطورة بين السودان وباكستان في المجالات كافة، مثمنا مواقفها الثابتة والداعمة للسودان، الأمر الذي عزز الجهود والأدوار التي يضطلع بها في إحلال الأمن والاستقرار واستدامة السلام في المنطقة والإقليم.

من جانبه، أشاد السفير زاهد علي بمستوى العلاقات المتطورة بين البلدين خاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.

وأوضح أن المعرض الذي وجهت الدعوة للسودان للمشاركة فيه، يشمل عددا من المؤتمرات المتخصصة التي تناقش قضايا واستراتيجيات الدفاع بمشاركة مختصين في هذا المجال حول العالم.

ويشارك البلدان في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لمواجهة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. وكان البلدان أكدا قبل أيام بقائهما في التحالف.