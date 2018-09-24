البنتاغون يعلق على أنباء نقل التحالف الدولي مسلحي "داعش" من دير الزور

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، المقدم كون فولكنر، اليوم الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لم ينقل من محافظة دير الزور السورية مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

واشنطن — سبوتنيك . وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أنزلت قوات مظلية بالقرب من قرية المراشدة في جنوب شرق محافظة دير الزور ، حيث تتمركز "داعش" ، ونقلت "مسؤولي" الجماعة الإرهابية في اتجاه مجهول.

وقال فولكنر لوكالة "سبوتنيك": "التحالف من 77 عضوا، يبقى هدفه تدمير "داعش" في سوريا وتحقيق هزيمتهم في جميع أنحاء العالم، وليس نقلهم".

واستولى تنظيم "داعش" خلال عامي 2014 و2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.