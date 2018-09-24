روسيا ترصد 13 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا قد رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي اللاذقية (9) وحلب (4)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

© REUTERS / ALI HASHISHO روسيا ترصد 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية، إلى أن العمليات الإنسانية التي نفذها مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بلغت 1940 عملية إنسانية. بوزن إجمالي وصل إلى 3024.94 طن.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

وكان رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، قد اتفقا خلال قمتهما في سوتشي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في محافظة إدلب السورية، حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.