مصدر دبلوماسي: سوريا تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد يترأسه المعلم

أعلن مصدر دبلوماسي سوري، اليوم الاثنين، أن بلاده ستشارك في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوفد يترأسه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سوريا ستشارك في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ستبدأ أعمالها غدا الثلاثاء، بوفد يترأسه وليد المعلم وزير الخارجية السوري".

© REUTERS / Naif Rahma الأمم المتحدة تحسم الجدل حول الاعتراف الدولي بحكومة "الحوثيين"

وأضاف المصدر:

" إن نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد سيكون ضمن الوفد الذي يضم أيضا مستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس وإيهاب حامد من مكتب الوزير.

وقال المصدر أن "المعلم سيلقي كلمة سوريا صباح السبت القادم".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثالثة والسبعين في الفترة ما بين 24 — 27 أيلول/سبتمبر الجاري في نيويورك، بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا، وستنطلق الفعاليات الأساسية يوم 25 من الشهر ذاته وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.