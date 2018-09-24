بماذا وصف سفير مصر القضاء السوداني... هذا ما حدث معه قبل المغادرة

علق السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، على القضاء السوداني، وذلك قبيل مغادرته البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة عن تطورات جديدة.

وأشاد السفير الذي يغادر السودان بسبب انتهاء فترة عمله، خلال لقاء مع رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، بالنظام القضائي السوداني وتطوره في كافة المجالات، مؤكدا مواصلة الجهود من خلال إدارته لملف السودان بالخارجية المصرية والسعي لتوقيع اتفاقية التعاون الثنائية بين النظامين القضائيين بمصر والسودان وتنزيل برامج عملية على أرض الواقع، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس القضاء السوداني السفير المصري بمنحه درع السلطة القضائية، مشيدا القضاء بجهود شلتوت في دفع العلاقات الأخوية بين البلدين.

© AP Photo / مصر والسودان يؤكدان التزامهما في الجوانب الفنية بمياه النيل

وأوضح دفع الله أن السفير أدار ملف العلاقات الثنائية في أحلك الظروف، داعيا إلى تفعيل أوجه التعاون المشترك في مجال العمل القضائي خاصة فيما يتعلق بالتدريب ونقل التجارب والخبرات.

وكان البلدان أكد التزامهما بالتعاون في كل الجوانب الفنية بمياه النيل، وفقا لصحيفة "الصيحة" السودانية.

وأكد السودان التزامه الثابت والراسخ باتفاقية مياه النيل نصا وروحا حتى تكون عنوانا للعلاقة المائية الفنية في المحافل الإقليمية والدولية بين الدولتين.