15 قتيلا وجريحا من القوات المشتركة بإحباط "أنصار الله" زحفا جنوب الحديدة

دارت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن القوات المشتركة نفذت بإسناد من قوات التحالف، زحفاً باتجاه مواقع لمسلحي "أنصار الله" غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وأضافت بأن مسلحي "أنصار الله" صدوا زحف القوات المشتركة، وأوقعوا أكثر من 15 قتيلاً وجريحاً في صفوفها.

في سياق متصل، أشارت "المسيرة" إلى تنفيذ مقاتلي "أنصار الله" هجوم على مواقع للقوات المشتركة غرب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وأعُطبت آليتان تابعتان لها.

ولفتت إلى وقوع قتلى وجرحى آخرين من القوات المشتركة وإعطاب مدرعة بهجوم آخر لمقاتلي "أنصار الله" في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

يشار إلى أن القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو/ تموز الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض مزارع قريتي السويق والمغرس في المديرية.