اليمن... مقتل قيادي من "أنصار الله" و9 من مرافقيه جنوب غربي صعدة

قُتل عشرة من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بينهم قيادي ميداني، خلال مواجهات مع الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة "أن مسؤول التسليح لمليشيا الحوثي في مديرية حيدان أبو مالك، قد لقي مصرعه مع تسعة من مرافقيه، الليلة الماضية، إثر مواجهات دارت بالقرب من ضريح حسين الحوثي في منطقة مران جنوب غربي صعدة".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... قيادي في حزب الرابطة: لا استقرار دون دولة مستقلة في الجنوب

وأشار إلى "أن الجيش مسنودا بقوات التحالف العربي ألحق خسائر فادحة في صفوف المليشيا، في حين أسفرت غارات جوية على مواقعها في أعالي جبال مران عن مصرع وإصابة العشرات من عناصرها".

من جهة ثانية، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن مسلحي الجماعة استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش اليمني في صحراء البقع و تبة القيادة ومنطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة.

وأضافت أن طيران التحالف شن غارتين على مديرية كتاف وقصف بغارتين مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، كما نفذ غارة أخرى على مزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم شمال المحافظة.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 آب/أغسطس المنصرم، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة أنصار الله في صعدة من 4 محاور والسيطرة على مناطق عدة فيها، حسب موقع الجيش اليمني.