"أنصار الله": إسقاط طائرة تجسس وقصف صاروخي عنيف وخسائر كبيرة للتحالف

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس معادية، كما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على "مواقع العدو" أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأوضح مصدر عسكري للوكالة أن "الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسس تابعة للعدو شمال الدريهمي بالساحل الغربي"، واستهدفت عملية هجومية "تجمعات المرتزقة" بالدريهمي، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم و إحراق مدرعة، على حد قوله.

ولفت المصدر إلى كسر زحف لقوات التحالف غرب التحيتا أسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 15 منهم، ونفذ جيش اللجان عملية إغارة على مواقعهم غرب الجبلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آليتين.

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وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية لقوات التحالف في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا عليها، وتم تدمير آليتين آخريتين ومصرع وجرح من كانوا على متنهما واغتنام رشاش، كما تم تدمير آلية عسكرية لهم ومصرع من كانوا على متنها في عنبرة بجبة حام.

وفي نهم نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع التحالف في البياض بعياش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ومصرع وجرح عدد منهم بعملية هجومية على مواقعهم في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء وتم السيطرة على عدد من المواقع خلال العملية.

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وأكد المصدر مصرع وإصابة خمسة من جنود التحالف بانفجار في جبة الصلو بتعز، وقصفت المدفعية تجمعات لهم في عيريم بالقبيطة بمحافظة لحج واستهدفت تجمعات آخرى في السحي بكرش في المحافظة نفسها، كما استهدف قصف مدفعي موقع يبار بجبهة نقيل الخشبة في محافظة الضالع.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع "زلزال1" وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للتحالف قبالة منفذ علب ومجازة بعسير ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما وقتل وجرح العشرات منهم بقصف مدفعي على أحد مواقعهم قبالة المنفذ وتم إعطاب رشاش عيار 23.

وفي نجران تم إطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات التحالف في صحراء البقع، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لجنود الجيش السعودي في صحراء البقع وتبة القيادة ومنطقة الصوح.