مصر تدعم جهود تنشيط السياحة الوافدة من مدن شمال إيطاليا

شارك القنصل المصري العام في ميلانو السفير إيهاب أبو سريع، أمس الثلاثاء، في احتفالية نظمتها شركة "إير كايرو"، لتدشين عدد من خطوط الطيران المباشرة بين بعض مدن شمال إيطاليا وبعض المدن في مصر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول، فإن الاحتفالية جاءت بحضور المدير التجارى لشركة إير كايرو عصام عزب، حيث أعلنت الشركة في الاحتفالية عن تدشين خط طيران مباشر بين مدينة ميلانو في شمال إيطاليا ومدينة الأقصر اعتبارا من 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى خط طيران مباشر بين مدينة "ميلانو" ومدينة الغردقة.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab اكتشاف مبنى أثري ضخم في مصر

وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الشركة سوف تقوم بتدشين خط طيران مباشر بين مدينة بولونيا في شمال إيطاليا ومدينة شرم الشيخ المصرية بمحافظة جنوب سيناء، اعتباراً من 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأوضح أبو سريع، استعداد البعثة في ميلانو لتقديم كل الدعم والمساعدة للجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة بين مدن شمال إيطاليا ومصر. كما قدم التهنئة للشركة علي الجهود التي تقوم بها لمضاعفة أعمالها بين المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحي في مصر، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه الجهود لاستعادة حركة السياحة الإيطالية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إير كايرو (وهى شركة وطنية، تملك مصر للطيران 60% منها، والبنك الأهلي 20%، وبنك مصر 20%)، حيث سبق أن قامت بتدشين خطوط طيران مباشرة بين عدد من المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحي في مصر، وأبرزها خط مباشر بين مدينة " ميلانو" ومدينة "شرم الشيخ".