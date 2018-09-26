أبو الغيط يشيد بتنظيم جناحي الاستثمار المصري والبحريني في نيويورك

في إطار مشاركته في فعاليات الشق رفيع المستوى من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة كل من جناح الاستثمار المصري وجناح الإنجازات التنموية للبحرين في مقر الأمم المتحدة.

وأشاد أبو الغيط بتنظيم جناح الاستثمار المصري وجناح الإنجازات التنموية لمملكة البحرين.

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI أبو الغيط يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات الأوضاع في ليبيا وفلسطين

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، بأن أبو الغيط أشاد بخطوة تنظيم هذا الجناحين في إطار السعي للاستفادة من تواجد قادة دول العالم وكبار المسؤولين الآخرين المشاركين في اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة.

ويرى أبو الغيط أنها بمثابة الترويج لفرص الاستثمار الواعدة والمتميزة في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصادين الوطنيين المصري والبحريني.

وأشار أبو الغيط إلى أهمية قيام الدول العربية الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم بالتعريف بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية على وجه الخصوص، وبما ينعكس في النهاية على الارتقاء بمستويات المعيشة في الدول العربية، ويرتقي بمعدلات النمو والتشغيل، ويخاطب في ذات الوقت احتياجات المواطن العربي.